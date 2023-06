Det er svært at forestille sig, at Deborah Levy har haft en travl morgen. Den rolige og velklædte kvinde, der sidder på hotellet på Vesterbro i København, står i kontrast til hende, som nogle timer forinden måtte løbe for at nå flyet fra Paris. Deborah Levy smiler. Hun bærer markante smykker – store perlemorsørenringe og en halskæde, der glimter som diamanter. Rød læbestift og velplejede, lakerede negle. Hun taler lavt, selv om hun i første bind af sine populære erindringer, ”Ting jeg ikke vil vide”, skriver om vigtigheden af, at piger og kvinder skal lære at tale højt, så de kan blive hørt. Men i stedet for volumen er der en sikkerhed og tyngde i Levys egen stemmeføring, som får lytteren til at spidse ører.