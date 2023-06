Sigrid står i Beiruts lufthavn for at møde sin søn Victor, der har været på besøg i Danmark, bl.a. for at besøge sin journalist-far Andreas, Sigrids eks-partner.

Det er meningen, at Victor skal studere ved det amerikanske universitet i den mellemøstlige metropol.

Men Sigrids velkomst afkortes abrupt. Hun har nemlig fået øje på et kendt ansigt, der er ved at tjekke ind på flyet til København. Hun må øjeblikkelig hægte sig diskret på ham og følge efter til København.