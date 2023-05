Fra Ludvig Holberg over St. Steensen Blicher, H.C. Andersen og især J.P. Jacobsen til vor tids Lone Hørslev er hun så frit fortolket, at litteraturens Marie Grubbe ofte slipper forbindelsen til den historiske. Og der har unægtelig været god plads til kunstneriske friheder, for der eksisterer kun et begrænset kildemateriale med totalt fravær af originale dokumenter fra hendes hånd.