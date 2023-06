»Man kommer let på afveje, hvis man er drevet af frygten for ikke at være elsket«

Sigrid Melin står i Beiruts lufthavn for at hente sin halvvoksne søn fra sommerferie i Danmark, da hun spotter en jihadist på vej til København. Sådan indledes historien i Iben Albinus’ nye politiske thriller, der henter inspiration i tv-serier som ”Homeland” og spionromaner af John le Carré.

Umiddelbart har forfatteren ikke meget til fælles med efterretningsagenten, der må gå undercover i Libanons forretningsverden for at følge et pengespor og optrevle et terrorplot mod København. I arbejdet med romanen har Iben Albinus derfor konsulteret mere end 20 kilder, drukket kaffe med PET’s kontraterrorchef, besøgt den danske ambassade i Beirut og talt med tidligere ministre. Men på ét vigtigt punkt behøvede hun ikke lave research.