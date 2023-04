»Vi er bevidste om, at vi selv har valgt at flytte til Sorø, som tilmed er en meget velfungerende by, hvor vi også selv indtager en privilegeret position som medlemmer af det, man kunne kalde kulturborgerskabet.«

Allerede i forordet træder historikeren Kasper Støvring og teologen Rasmus H.C. Dreyer på den landmine, der nemt detonerer, når to stuelærde vil erklære deres kærlighed til provinsen. Deres statement rummer essensen af den meste snak om at »realisere sig selv« ved at vende storbyen ryggen og drage derud, hvor Martin A. Hansen står med muld i mund bag ethvert bøgetræ.