Det kræver lidt tilvænning, men når man først har accepteret, at store dele af tyrkiske Elif Shafaks roman ”De forsvundne træers ø” er fortalt fra et gammelt figentræs perspektiv, så giver dette naturbundne blik enormt god mening. For helt afgørende for forståelsen af Shafaks knopskydende tekst er det, at alt er forbundet, og at levende organismer, som vi som oftest tæller som væsener, der hver sanser, føler eller tænker, på ingen måde er passive statister i menneskenes verden.