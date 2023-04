Det summer i aulaen på Aarhus Universitet torsdag aften. Alle i den næsten fyldte sal med det himmelhvælvende loft venter i spænding på at se hovedpersonen gøre sin entré. Hanya Yanagihara blæste i 2015 med romanen ”Et lille liv” bogbranchen bagover. Millioner af læsere verden over købte murstensromanen om fire venner på Manhattan, der forsøger at finde deres vej gennem livet og holde venskabet intakt gennem flere årtier. Og atypisk for mange andre romaner ligger den stadig stabilt højt på salgslisterne.