At sige det åbenbart svære i vores samfund. Jeg er syg. Psykisk

Det er i lang tid diskuteret, hvorfor psykisk sygdom har fået den behandling i vores samfund – både hos os selv, i de enkelte familier og i samfundet med den ofte tabubelagte tilgang til at forstå, få erkendt og ikke mindst hjulpet dem, der er ramt at psykisk sygdom. Det er her, at mere eller mindre kendte personers historier med psykiske lidelser gør en forskel for mange.

Historien om Olav Hergel og hans mor Benedicte Hergel, der tog sit liv, da Olav var bare 16 år, handler om mange ting. Også om moderens omgangskreds tæt på Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig, og det giver bestemt nogle lag til historien. Men det afgørende for mange læsere vil i de her år være netop det helende i at læse, at de psykiske lidelser rammer bredt og mange af os. At de kan forme vores liv – ligefrem farve det eller tage farven ud af det.