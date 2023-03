Er det sandt? Er det hjælpsomt? Er det nødvendigt? Er det venligt?

Denne remse – på engelsk – lærte min søn i skolen, da vi boede i Washington D.C. i USA. Det blev kaldt The Think Test, og han lærte den i en undervisningstime, der blev kaldt for peace class. Børnene skulle lære ikke at mobbe. At tænke, før de taler ondt om nogen.