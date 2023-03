Hæders-priser for gys

Priser og diplomer overrækkes på Krimimessen i Horsens af Steen Bille, formand for Det Danske Kriminalakademi.

Bedst i Norden

Under prisuddelingen vil Morten Hesseldahl også få overrakt den prestigefulde pris Glasnøglen for Bedste Nordiske Krimi, som han har modtaget for ”Mørket under isen”, der er udgivet på Modtryk.

Prisen uddeles i fællesskab af kriminalakademierne i Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark. ”Mørket under isen” er en politisk thriller, der foregår et af de steder på kloden, hvor der måske lige nu er flest spændinger, politisk, socialt, kulturelt, finansielt og klimamæssigt: Grønland.

Morten Hesseldahl er i øvrigt den eneste danske forfatter, der har modtaget Harald Mogensen-prisen to gange.