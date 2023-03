»Aisha er en smule beruset og ligner en lille pige, der er parat til at blive puttet på bagsædet af en bil.«

Man ser det for sig. I mine øjne er det en sigende beskrivelse af en kvinde, som er ved at falde ud af sin rolle som voksen. Og hvorfor er hun så det? Fordi hun pludselig og for første gang i sit liv er blevet forelsket. For at tackle den uventede situation fortager hun en kropslig og mental regression og opfører sig som et barn, der har brug for beskyttelse.