17/02/2023 KL. 06:15

»Livet handler om at stå op, komme ud, skaffe mad, spise, sove og elske«

I årevis vadede fotograf Jacob Aue Sobol i international succes. Så brød han sammen, lagde kameraet på hylden og flyttede til Fejø for at blive fisker. Tæt på naturen og det enkle liv, han oplevede som ung i en lille grønlandsk bygd. I fotobogen ”James’ House” fortæller den danske stjernefotograf om mødet med en lokal fanger, der kom til at ændre alt.