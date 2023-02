Pablo Llambias’ (f. 1964) ”Zombierådhus” (2019) er et af de senere års mest særegne danske udgivelser. Et konceptuelt, gakket og knugende portræt af et velfærdssamfund, der i bogen ligesom anskues fra en fremtidig position hinsides en udefinerbar katastrofe.

Forfatterens nye, stærke roman, ”Parcelhus”, viderefører på sin vis det eksperimenterende og splintrede, men opleves også mere tilgængelig. En årsag er, at den (til dels) udfolder et genkendeligt, autofiktivt erindringsmateriale, hvis hjerte er Pablo-jegets barndomshjem, et parcelhus i Aalborg-forstaden Gug.