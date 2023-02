Desillusioneret gymnasielærer på vej ned ad skråplanet

Ligesom romanens hovedperson var forfatteren gymnasielærer i 17 år, men de sidste 15 var der ikke rigtig noget ved. Sådan har han i hvert fald selv oplyst til Dansk Forfatterforening, og signalementet kunne passe på den desillusionerede 48-årige fysiklærer og ”boomer” Villiam Aagaard, gift med Liselotte, noget af en kold fisk og tilmed ansat ved skattevæsenet, og far til den 20-årige Sofie, der har ladet sig sterilisere for ikke at bringe børn ind i denne undergangsdømte verden.