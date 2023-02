John le Carrés breve

Der gik ikke engang 2 år efter spionromanens mester over dem alle, David Cornwell, bedre kendt som John le Carré, døde, til et digert udvalg af hans breve, mere end 700 tryksider, udkom i oktober sidste år.

Det var den ene af hans 4 sønner, den respekterede journalist Tim Cornwell, der sørgede for at opsøge korrespondenter og lede i faderens arkiver efter de brevkopier, han sørgede for at lave, så snart han efter succesen med ”Spionen der kom ind fra kulden” i 1963 følte, at han nok var på vej til at blive en offentlig person.