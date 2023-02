Da den 16-årige Janie begynder at flirte med jævnaldrende drenge, tager hendes mormor, Nanny, affære: Hun skal straks giftes. Det skal være et fornuftsægteskab, der sikrer hende mod at blive udnyttet af de testoterondampende teenagedrenge.

Mormoderen taler af erfaring. Hendes datter, Janies mor, led den skæbne, som mormoderen forsøger at undgå for sit barnebarn – som en udsvævende mor og med en ikketilstedeværende far.