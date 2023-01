Journalisten Michael Holbeks debutroman ”Strøm” virker solidt forankret i research. Den er måske mere end det, fordi det på den sidste linje i bogen under taksigelser fremgår, at forfatteren retter »en særlig tak til Eivind, min far, og Bruno, min onkel«.

Romanen har som omdrejningspunkt Kim, der et langt stykke af vejen beundrede sin far, elektrikeren Eivind, ligesom Kim har været meget orienteret mod sin onkel, tømreren Bruno: Med andre ord synes ”Strøm” at være en blanding af selvbiografi og slægtsroman.