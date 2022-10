En god bog rummer altid en gestus, en attitude over for læseren. Ib Michaels nye bog, der genremæssigt må betegnes som brudstykker af erindringer, eller ’positioner’, som forfatteren selv foreslår, er mangefacetteret, fordi den både ligner et testamente, forsvarsskrift og teoretisk manifest, men den er i mine øjne først og sidst en beundringsværdig afklaret refleksion over alderdom og død. Den rækker ud mod læseren, afklaret, usentimentalt og inkluderende.