Det er ikke nogen nem genre at genfortælle sine sportslige meritter, når man står midt i dem, og med en karisma og akkuratesse, så andre end de indviede lytter. Men det lykkes for den første mandlige danske professionelle verdensmester i landevejscykling, Mads Pedersen (f. 1995), i parløb med den velskrivende Per Bausager (f. 1956), der er tidligere professionel cykelrytter og kender sporten indefra. Sammen har de blandet en herlig cocktail af fortættede løbsresuméer, biografiske nedslag og naturalistiske observationer fra det professionelle felt, som det ser ud fra Tølløse og Holbæk plus det løse.