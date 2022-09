Vi lægger fra land med et tweet fra Brian Mørk, som mange nok vil huske. Det kom sidste forår efter sagen om Naser Khader, som havde udvist seksuelt krænkende og grænseoverskridende adfærd over for fem kvinder. Brian Mørk tweetede i den forbindelse, at sagen var et eksempel på, at kvinder ikke får sagt ordentligt fra:

»Khader-affæren viser os, at unge piger ikke altid siger nej, når de møder creeps. De sidder bare og tager imod og lader idioten tro, at det er o.k. at være klam.«