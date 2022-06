Journalistik er også timing. En god historie kan løftes et par cru ekstra, hvis den rammer de rigtige omstændigheder. At det også kan være sådan med historieskrivning – på mange måder journalistikkens modsætning – er denne fremragende bog et sjældent eksempel på.

Bogen udkom første gang i 2010 og vakte international furore. Timothy Snyder gav for første gang en samlet fremstilling af, hvad der foregik i de områder i Østeuropa, han kalder blodlandene: Baltikum, Polen, Ukraine, Belarus, det vestlige Sovjetunionen. Hitler og Stalin forenede her deres udryddelsespolitik. 14 mio. civile blev myrdet i perioden 1932-45 i dette område.