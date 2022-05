Men litteraturen har forsøgt. Og de større linjer har tegnet sig fra starten: De faste rammer, man hylder, påvirker samtidig ens voksende selvbillede som rebel. Og modsætningen bliver kun tydeligere med tiden.

At være afsondret på en campus med en (tilsyneladende) ensartet kultur langt borte fra vante omgivelser er centralt. Det er også her, at myten om at frigøre sig fra den, at gøre oprør, bliver synlig i litteraturen.