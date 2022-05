Søren Spanning, skriver datteren, der allerede i titlen definerer sig i forhold til sin afdøde far, hadede at løbe tør for servietter. »Han kalder sig formanden for Servietunionen«, står der cirka halvvejs gennem den bog, der med lyse afstikkere bevæger sig mod et stadig mere definitivt mørke. Formanden for Servietuninionen. Det er virkelig sjovt, og den sætning blev siddende i mig længe efter endt læsning. For den afslører både, hvad det er for et menneske, der er gået bort, og hvordan hans arv forvaltes efter hans bortgang.