Uhygge, krimi og spænding har altid draget mig. Som barn slugte jeg serien om ”De 5”, hvori de tre søskende Anne, Dick og Julian samt deres kusine Georg og hendes hund, Tim, løste det ene mysterium efter det andet i titler som ”De 5 på skatteøen”, ”De 5 og spionerne” og ”De 5 på nye eventyr”.

Også Sherlock Holmes-mysterier betog mig allerede dengang, og jeg opdagede som teenager det svenske krimipar Maj Sjöwall og Per Wahlöös krimier i mine forældres reol. Siden læste jeg verdens første detektivhistorie, Edgar Allan Poes ”Mordene i Rue Morgue” fra 1841, der kom til at danne skole med sin detektiv C. Auguste Dupin, der brugte logisk tænkning til at opklare mordene. Jeg har også slugt Agatha Christies mysterier, fulgt 1950’ernes hårdkogte Philip Marlowe, været underholdt af de såkaldte femikrimier, hvor amerikanske Sara Paretsky dannede skole i 1990’erne, af nutidens svenske skærgårdsdramaer, britiske politiserier, Stieg Larsson-trilogien og så videre og så videre. Og jeg er langtfra alene.