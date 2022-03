Hun bor i London, men skriver om København: »Jeg kan skabe mit eget billede af byen«

Det ville have været nemmere for Heidi Amsinck at skjule liget i London.

I første kapitel af hendes nye krimiroman, ”Mit navn er Jensen”, opdager hovedpersonen en snedækket hjemløs, der er blevet myrdet og anbragt i en smøge med åbne håndflader og ansigtet vendt mod himlen.

Det bliver – naturligvis – indledningen