Hvis en irer taler om The Troubles – problemerne – og gør det i bestemt flertalsform, taler hun ikke om ægteskabskvaler og problemer med huslejen, skønt guderne skal vide, at disse emner, også derovre, kan være kilde til problemer.

På de britiske øer bruges begrebet eksklusivt om den protestantisk-katolske konflikt i Nordirland, og her foregår romanen ”Milkman” af Anna Burns, der tirsdag aften blev belønnet med den engelsktalende verdens mest prestigefyldte litteraturpris, Bookerprisen.



Men ellers er stednavne ikke fortællingens stærkeste side. Byen er unavngivet, men kunne lyde som Belfast, og den 18-årige hovedperson hedder blot Mellemsøsteren. Hende møder vi på første side, da Somebody McSomebody – skal vi oversætte det til Enelleranden Enellerandensen? – planter en pistol i brystet på hende og truer med at skyde hende. Samme dag er titelpersonen, Mælkemanden, død: En brutal paramilitær, der så vidt vides aldrig har leveret mælk til nogen, men til gengæld uddelt korporlige hilsner i metermål, og igennem længere tid har søgt ejerskab over Mellemsøsteren.

I sin motivationstale ved prisfesten i Londons Guildhall-bygning sagde juryformanden, Kwame Anthony Appiah, at ”Milkman” var »ulig noget, nogen af os havde læst før«:



»Anna Burns’ fuldstændig særegne stemme udfordrer vores konventionelle måde at tænke på med en overraskende prosa, man gerne synker ned i. Det er en historie om brutalitet, seksuel krænkelse og modstand snoet med makaber humor.«



Hjem til øerne

Valget af Burns har vakt opsigt på de britiske øer. For det første er hun den første nordirer til at modtage prisen – tidligere irske vindere som John Banville, Anne Enright og Roddy Doyle kommer alle fra republikken, mens Burns er født i øens martrede nordøstlige hjørne.

For det andet frygtede mange i Englands litterære cirkler, at året ville byde på den tredje amerikanske prisvinder i træk – at den ærkeengelske pris er blevet åbnet for yankeeerne er stadig en varm kartoffel derovre.

For det tredje ligger bogen formmæssigt langt fra de boghandlervenlige fødte bestsellere, der traditionelt har domineret prisen. Romanen er skrevet helt uden brug af afsnit og fremstår som en kompakt tekstblok kun adskilt af små kapitelnumre.

En forfatter uden hastværk

Den 56-årige Anna Burns’ bibliografi er lille af omfang, men anerkendt på hjemmebanen. Til Times Literary Supplement har hun sagt, at hendes interessefelt er magt, og hvordan den udøves – både på det personlige plan og samfundsniveau – og det ses tydeligt. Hun debuterede i 2001 med romanen ”No bones”, der også handler om en piges opvækst under den nordirske konflikt og blev rost for sin autentiske indkapsling af regionens forskellige tungemål og lingoer. I 2007 fulgte romanen ”Little Constructions”, der i en vildere og mere løssluppen stil behandler sex, skydevåben og en IRA-lignende gruppering. Syv år senere fulgte den allegoriske og ret oversete kortroman ”Mostly Hero”, og nu har hendes fjerde bog så sikret hende det store gennembrud.

Forfatteren voksede op i Belfasts katolske arbejderkvarter Ardoyne, men flyttede i slutningen af 1980’erne til England. Hele hendes forfatterskab er altså skabt på afstand af The Troubles, men barndommens gader er blevet hos hende.

Det var et sted, der var »mættet af vold, mistro og paranoia«, fortalte hun BBC efter at have modtaget prisen. »Min opvækst i Belfast har haft en kolossal indflydelse på bogen, da jeg har skrevet om et helt samfund påvirket af langvarig vold, hvor man lever under intenst pres, og hvor dét bliver normalen.«

Ingen af Anna Burns’ bøger er endnu oversat til dansk, men sandsynligheden taler for, at ”Milkman” med Bookertitlen i ryggen vil finde vej til de danske hylder. Udover væksten i royalties indbringer prisen hende en præmiesum på 50.000 britiske pund – en lille halv million kroner – som ifølge forfatteren skal bruges til at »afbetale gæld og så leve af resten«.

Nogle slags troubles kan trods alt løse sig.