At ville afskaffe Vikingetiden virker som en kamp mod vindmøller.

Den svenske debutant Isabelle Ståhl har skrevet en dystopisk roman om livsleden som diagnose på det moderne samfund. Det er en sviende kulturkritik, som ned til det mindste sætningsled formidler følelsen af tomhed. Det gør ondt helt ind i sjælen at læse den.

»Fodbolden kommer hjem,« lyder det i genoplivet EM-sang, der er blevet hyperpopulær i England. Men er det udtryk for en joke eller reel optimisme?

Der er så store tidsbesparelser ved nye vej- og broprojekter, at både S og V vil have sat mere og hurtigere gang i byggeriet af veje, broer og tunneller.

Store tal får S og V til at åbne pungen:

Kapitalfonden FSN har hyret advokat Søren Lundsgaard til at kradse millioner hjem efter kæmpetab på Gram Equipment.

Rawbite blev i 2016 overtaget af den tyske virksomhed Bahlsen. Nu forlader to af stifterne virksomheden. Finans

Tre danske kvinder sender i dag erotisk litteratur på gaden. Læs et uddrag her.

Det tog hårdt på hende, da hun blev forhindret i at skrive på grund af en brækket hånd.

Linda Boström Knausgård udgiver i det nye år en roman om en familie i opløsning. Hun har netop offentliggjort, at hun skal skilles fra sin mand Karl Ove Knausgård.

Forfatteren beskyldte præsident Trump for at behandle en handicappet dreng dårligt.

Han har skrevet "Kogebog for kollektiver" (1977), "Grovkost for fattigfolk" (1987) og "På sporet af julemanden" (2001).

Henning Prins gik med sin anarkistiske grundholdning ind for deltagerdemokrati og selvforvaltning. Han havde en skarp tunge i debatten.

I Thylejren trådte Henning Prins på førstedagen tilbage som leder. Men de mange hippier kunne ikke undvære en autoritetsfigur at gøre oprør imod og pressede Henning Prins ind i rollen, forklarer han.

- En af 68-oprørets vigtigste og mest originale personligheder er her ikke mere. Henning Prins blev den naturlige hovedperson i mine hippiebøger, fordi han var manden bag Thylejren, som i sommeren 1970 blev ikke bare hippieoprørets største eksperiment med 25.000 deltagere, men også en danmarkshistorisk begivenhed, skriver Peter Øvig Knudsen.

Nogle flyselskaber har bevidst gjort det besværligt for passagererne at få udbetalt deres retmæssige kompensationer, mener Forbrugerrådet Tænk.

Aarhus-par solgte deres gamle villa fra 1932 i Risskov og byggede et nyt lavenergihus tilpasset nutidens krav – med teenageafdeling, selv om de voksne børn for længst er flyttet hjemmefra.

Mange af os kører med forkert dæktryk, og det går både ud over bilens brændstoføkonomi og sikkerhed.

Mange passagerer er ikke klar over, at de kan få op til 4.500 kr., hvis deres fly bliver aflyst, oplyser bl.a. Forbrugerrådet Tænk.

