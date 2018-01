Det har vakt kritik, at udviklingsorganisationen Oxfam Ibis har udgivet en bog om børn i Jordan, hvori der optræder en novelle med omskæring som tema.

Novellen, der foregår i Danmark, tegner ifølge foreningen Intact, der er imod omskæring af børn, et alt for positivt billede og sammenligner indgrebet med den kristne dåb.

Lars Koch, der er vicegeneralsekretær for Oxfam Ibis, afviser dog kritikken.

Ny børnebog kritiseres for at sidestille omskæring og dåb

- Vi er på ingen måde forsvarere for omskæring. Novellen handler om, at man godt kan være venner, selv om man er forskellige. Det er det, der er formålet med vores oplysningsmateriale.

- Det er ikke medicinsk faglitteratur, vi har udgivet. Her vil vi ikke forholde os til, om omskæring er godt eller skidt, siger han.

Lars Koch mener sagtens, at man kan omtale omskæring i en børnebog uden at skulle præsentere argumenterne for og imod.

Fakta: Sådan må drenge omskæres i Danmark

- Det er et faktum, at når drengene kommer ud i badet fra gymnastik, så er der nogle fra klassen, der ser anderledes ud. Og så kan bogen være et redskab til at diskutere forskellen mellem kulturer.

- Diskussionen om, hvorvidt det er farligt eller skal være ulovligt, er jo ikke en diskussion, som man skal have i tredje klasse. Det må være de voksnes ansvar, siger han.

Det er den tidligere folketingspolitiker Özlem Cekic, der har skrevet novellen, og hun har gjort det uden at få honorar for det.

Özlem Cekic vil bryde tabu om omskæring af drengebørn

Bogen er en del af serien Læseraketten.

Læseraketten er en del af undervisningsprogrammet "Hele Verden i Skole", som 8678 klasser på 1337 skoler har tilmeldt sig. De har tilsammen knap 195.000 elever.