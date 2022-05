Museum håber at finde 400 år gammel kro under stor udgravning

- Det er et helt centralt knudepunkt i dansk historie, for man har Hærvejen, der strakte sig fra Viborg til Hamburg, som er den tids hovedtrafikåre.

Stedet har været brugt både i jernalderen, vikingetiden, middelalderen og senere også under krigen i 1864.

Dannevirke-området er en kombination af volde, grave og mure, der løber tværs over den gamle danske landsdel Sydslesvig, som altså i dag er en del af Nordtyskland.

De tidligste volde, man har fundet i området, der strækker sig over 30 kilometer, er fra mellem år 450 og 500.

- Konger og fyrster har passeret, og soldater har befundet sig uden for porten i forbindelse med krigen i 1864.

- Og så skal der have ligget et forsvarsanlæg, som vi håber at finde spor fra, men det må tiden vise, siger museumsdirektøren.