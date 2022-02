Ny undersøgelse: Røg man fede i 1700-tallet?

Kridtpiberne er fundet under udgravningen af Papirøen i Københavns havn. Beliggenheden var med til at inspirere idéen, afslører museumsinspektør Gerd Bindesbøl Ravnholt.

- Jeg arbejdede sammen med to andre, som fantaserede om at producere kridtpiber og sælge dem på Street Food-markedet, som ligger ved siden af Papirøen. Det ligger på vejen fra indre by til Christiania.

- Der opstod tanken om, hvad folk kunne finde på at bruge kridtpiberne til i dag, og at det også kunne gøre sig gældende i 1700-tallet, siger hun.

Teknologisk Institut står bag den tekniske del af analysen.

Med jordprøver fra pibehovederne kan specialister udtrække kemiske stoffer med metanol. Metanolen bliver skånsomt inddampet, så der opstår et koncentrat af kemiske stoffer fra pibehovedet.