Dele af krigsskib fra Anden Verdenskrig fundet: 70 søfolk døde ud for Alaska

Først på natten d. 18. august 1943 sejlede den amerikanske destroyer, USS Abner Read, ud for kysten for Alaska med mere end 300 søfolk om bord og jagtede japanske ubåde.

Kl. 01.50 ramte skibet en mine. Ved eksplosionen blev krigsskibets agterstavn separeret fra resten af skroget. Flere end 90 søfolk røg i det kolde vand. 20 blev senere reddet, men 70 mænd blev aldrig fundet.

Agterstavnen og de 70 forsvundne søfolks præcise position har været et mysterium ind til denne sommer. I juli lykkedes det et hold forskere at finde agterstavnen ved hjælp af avanceret, moderne udstyr.

Den gamle agterstavn har ligger på havets bund siden 1943. Foto: AP

»Vi er kommet i en ny efterforskningstidsalder,« udtaler Mark Moline, der er direktør for havforskning på University of Delaware og medstifter af ”Project Recover”.

»Nye sensorer og forbedrede undervandsrobotter kan nu sende billeder i realtid, og det leder til nye opdagelser.«

På billeder fra undervandsrobotten kan man se den 25 meter lange og seks meter høje agterstavn ligge på bunden af havet

Her kan man se den gamle kanon på agterdækket. Foto: AP

Her får den lov at blive liggende af hensyn de 70 søfolk, som mistede livet ved ulykken. Af respekt over for de døde kastede efterforskningsholdet en krans ud på stedet, hvor agterstavnen blev fundet.

Foto: Project Recover via AP

94-årige Daryl Weather gjorde tjeneste på USS Abner Read den nat, hvor ulykken skete. Han er overrasket over, at det lykkedes at finde noget fra krigsskibet, forklarer han til CNN.

Wather forklarer, at olie i vandet gjorde det svært at redde flere.

»Vi kunne ikke holde fast i dem. De var for glatte,« forklarer han til den amerikanske tv-station.

Resten af USS Abner Read kom sikkert i land efter mødet med minen. Efterfølgende blev skibet repareret og genindsat i tjeneste.

Krigsskibet blev dog i 1944 ramt af en torpedo fra en japansk ubåd og gik ned.