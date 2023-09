Instruktør Castille Landon lover det allerede på filmplakaten: ”After Everthing” bliver sidste kapitel i den mildt sagt frygtelige ”After”-filmserie, der siden ”After” fra 2019 i fem forfærdelige film har budt på variationer over blød ungdomsporno og tvivlsomme idealer. Udgangspunktet er den umage kærlighedshistorie mellem den alkoholiserede og voldelige badboy Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) og den søde bogorm Tessa (Josephine Langford), og samfulde fem film tematiserer – den ene mere tonedøv over for tidens takter end den anden – hvordan man tugter den, man elsker. Hver gang håber man, at nu må nok være nok, og hver gang bukker Tessa under for Hardins (for de fleste blandt et mere modent publikum ikke-eksisterende) charme og lader sig forføre. ”After”-filmene lærer os blandt andet den gamle lektie, at når en kvinde siger nej, så mener hun i virkeligheden ja, og at kvinder har størst sandsynlighed for at opnå orgasme, hvis de tages hårdt og uventet på et skrivebord.