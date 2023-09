I startteksten til ”Det store glitch/Paradisets børn” defineres et ”glitch” som »en mindre fejl i et system«, »en midlertidig åbning til et parallelt univers« og »en mulighed for et andet liv«.

Alle tre betydninger er overraskende rammende for Søren Peter Langkjær Bojsens syrede og legesyge romantiske sci-fi-slackerkomedie.