Pap-, bonus- eller stedforælder. Ukær voksen har mange navne.

Har man nogensinde haft rollen som stedfortræderforælder– for andre folks børn, vil man vide, hvor fuldkommen præcist franske Rebecca Zlotowski rammer i sit indsigtsfulde og nænsomt registrerede drama ”Andre folks børn”, der fornemt og rørende skildrer de komplekse følelser, der følger med, når man begynder at elske et barn, der ikke er ens eget.