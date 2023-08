I 2006 fik Nissans marketingdirektør en vild idé: Hvad, hvis man kunne oplære de gamere, der tilbragte hele deres liv med at køre virtuelt racerløb i Playstation-racersimulatoren ”Gran Turismo”, til rigtige racerkørere? Det ville åbne for et helt nyt segment for bilfabrikanten.

Som sagt så gjort.