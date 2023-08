Grænsen mellem raffineret cringe og tåkrummende pinlighed er hårfin. Det er grænsen mellem ironisk hyldest og nedladende attitude også. Den grænse lykkes det lige akkurat den amerikanske instruktør Bill Holderman at overskride et par gange for meget til, at ”Book Club – Turen går til Italien” bliver mere end en fortærsket omgang aldersaskepot.