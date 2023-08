Den romantiske komedie som genre har ganske naturligt en forkærlighed for unge, attraktive mennesker i hovedrollerne. Derfor er det ganske befriende og selvfølgelig ret velkalkuleret at lave en af slagsen med fokus på livets måske sidste akt, hvor to af broderlandets bedste skuespillere i front får lov til at give pensionistromantikken fuld skrue.