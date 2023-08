Igennem årtusinder har oldtidsbyen Babylon symboliseret menneskets hovmod og fald. Menneskets manglende ydmyghed og ulydighed mod Guds vilje er koncentreret i myten om Babelstårnet, som menneskene lod bygge, trods formaninger fra Gud, i et forsøg på at nå op til himlen. Straffen blev som bekendt, at Gud splittede menneskeheden i flere forskellige