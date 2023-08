Oscarvindende instruktør bag Eksorcisten er død

Så andre bilister og fodgængere anede ikke, hvad der foregik, da en bil med politiblink og kamera buldrede igennem gaderne.

Og under optagelserne til ”Eksorcisten” kunne skuespillerne opleve, at Friedkin affyrede en pistol bag dem eller gav dem en lussing lige inden en scene for at få en naturlig overraskende reaktion til scenen.

William Friedkin har også gjort sig på tv-scenen, hvor han i 1998 var nomineret til en Emmy-award for Bedste Instruktør med serien ”12 Angry Men”.

I 2013 fik han en ”Lifetime Achievement Award” ved den internationale filmfestival i Venedig, Italien, for sit arbejde i filmbranchen.

Hans sidste film står til at få premiere på netop filmfestivalen i Venedig, som begynder i slutningen af august.