Man kan altid diskutere, hvornår en genindspilning af denne eller hin titel er på sin plads. Der er for eksempel dem, der vil mene, at vi har set tilstrækkeligt med filmiske fortolkninger af Jane Austens ”Stolthed og fordom” og Louisa May Alcotts ”Pigebørn”, mens andre ikke kan få nok af nye tiders blik på gamle fortællinger. Undertegnede hører til sidstnævnte gruppe. Omvendt vil jeg mene, at det er vanskeligt at se behovet for en 2023-udgave af Disneys Rob Minkoff-instruerede og Eddie Murphy-anførte gyserkomedie ”The Haunted Mansion” (2003), der på dansk fik titlen ”Spøgelseshuset”, men nu er Justin Simiens ”Haunted Mansion” altså premiereaktuel i de danske biografer.