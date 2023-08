Kvinden bag filmen "Barbie" skriver historie med rekordhøjt billetsalg

Instruktøren bag filmen ”Barbie”, Greta Gerwig, er den første kvinde nogensinde, som har instrueret en film, der har indtjent over en milliard dollar.

Det skriver flere medier - heriblandt New York Times og CNN.

En milliard dollar svarer til lidt over 6,7 milliarder kroner.

Filmen nåede en ny milepæl søndag, da den havde solgt billetter for en milliard dollar, siden den fik premiere i biografer rundt om i verden for to uger siden.