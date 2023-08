”Greatest Days” er Take That-versionen af ”Mamma Mia!”: En såkaldt jukebox-musical, hvor en papirstynd historie er en undskyldning for at svælge i de største hits fra det elskede 90’er-boyband. Filmen er baseret på scenemusicalen ”The Band”.

Boybandfan eller ej må man anerkende Take Thats imponerende bagkatalog, som er hyggeligt at