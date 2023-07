Og selv om ordene »Da blev jeg Døden, ødelæggeren af Verdener« virker oplagt for den såkaldte fader til atombomben, faldt sammenkoblingen mellem den religiøse tekst og karakterernes samleje altså ikke i god jord hos alle.

Blandt andet har det fået flere indiske nationalister til tasterne, herunder Uday Mahurkar, en politiker fra Indiens hinduistiske nationalistparti, Bharatiya Janata Party.

I et åbent brev på Twitter (nu X) kalder Uday Mahurkar scenen for et »foruroligende angreb på hinduismen«, ligesom han betegner det som en »krigserklæring mod det hinduistiske samfund«.