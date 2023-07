Man skal holde tungen helt lige i munden og være villig til at acceptere lidt af hvert for at følge løjerne i David Alaux, Eric Tosti og Jean-François Tostis hæsblæsende animationsfilm ”Argonauterne – Mission Olympus”. Fortællingen om den lille, eventyrlystne mus Mia (dansk stemme af Andrea Heick Gadeberg) udspiller sig i det gamle Grækenland,