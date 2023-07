Man kan godt forstå, at instruktør Éric Besnard har tabt sit hjerte til skuespilleren Grégory Gadebois. For Gadebois’ udstråling, der bedst kan beskrives som en rolig sanktbernhardshund med et ulmende temperament under roen, er lige dele dragende, betryggende og foruroligende.

Gadebois spillede hovedrollen som den kompromisløse 1700-tals-hofkok