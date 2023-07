Traileren til Nikolaj Lie Kaas’ branchesatire ”Agent” er vildt morsom.

Den lokkende appetitvækker præsenterer den ene absurde situation fra den kreative overklasse efter den anden, så det er en ren fryd. Men det er også symptomatisk for serien som helhed (eller i hvert fald de fire afsnit, som pressen har haft til rådighed forud for premieren), at det er i trailerformatet, at humoren og skarpheden for alvor kommer til sin ret, for det er i enkeltreplikker og isolerede episodiske nedslag, at der er noget at komme efter i ”Agent”.