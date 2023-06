Vis mig den teenager, der ikke føler sig akavet, forkert, fremmed i sin nye krop og misforstået af sine forældre. Som er bange for ikke at passe ind og får svedeture over at invitere sit crush til skolebal. Sådan er livet også for den 15-årige Rosa (Karoline Hamm) i Dreamworks’ nye animationseventyr, ”Rosa – det vilde søuhyre”.

Forskellen