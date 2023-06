Den græske myte om Medea, der dræber sine to børn i afmagt for at få hævn over deres far, løber som en tydelig rød tråd gennem Alice Diops fremragende drama ”Saint Omer”, der vandt juryens pris i Venedig sidste år. I sin kulegravning af idealet om moderskab og undertrykkelsen af racialiserede kvinder har den franske instruktør med sin fiktionsdebut