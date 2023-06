Hvordan bedømmer man et værk, der i den grad har defineret, sat standarden for og overskredet både de æstetiske, narrative og psykologiske konventioner for tv-seriedramaet?

At Jesse Armstrongs mesterværk ”Succession”, hvis allersidste afsnit løb over skærmen i slutningen af maj, skal have seks stjerner, er indiskutabelt, for