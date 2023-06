Skal man sige én god ting om den danske Netflix-film med den absolut intetsigende titel ”A Beautiful Life”, er det, at instruktør Mehdi Avaz er blevet enormt god til at lave dårlige film. Siden den overbevisende og vellykkede debut, ”Mens vi lever” (2017), er det gået støt ned ad bakke for den danske instruktør, der indledte sin karriere